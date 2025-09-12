Zwickau: Schwanen-Klassik mit Ziel Ehrenfriedersdorf

Mit Oldtimern aus mehreren Jahrzehnten startet die Schwanen-Klassik vom Campus Scheffelstraße am Sonntag gen Erzgebirge.
Bereits zum 24. Mal startet am kommenden Sonntag die von der Westsächsischen Hochschule Zwickau organisierte Schwanen-Klassik. Start- und Zielort ist der Campus Scheffelstraße. Los geht’s ab 9.30 Uhr. Zuschauer sind, auch zur Ankunft ab 14 Uhr willkommen. Die 90 Kilometer umfassende Tour führt bei der diesjährigen Auflage über Oberhohndorf, Wildenfels, Hartenstein und Thierfeld zum Besucherbergwerk „Zinngrube Ehrenfriedersdorf“. Zugelassen sind Fahrzeuge in einem ansprechenden Original- bzw. Restaurierungszustand bis einschließlich Baujahr 1990. Mit Meldeschluss standen jeweils zwölf Vorkriegs- und Modelle aus den 1950er Jahren in der Starterliste. Ebenso sechs Motorräder aus diesem Zeitraum. Nachmeldungen am Start sind noch möglich. (udhe)