Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Udo Hentschel
Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Zwickau: Schwanen-Klassik mit Ziel Ehrenfriedersdorf
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Oldtimern aus mehreren Jahrzehnten startet die Schwanen-Klassik vom Campus Scheffelstraße am Sonntag gen Erzgebirge.

Zwickau.

Bereits zum 24. Mal startet am kommenden Sonntag die von der Westsächsischen Hochschule Zwickau organisierte Schwanen-Klassik. Start- und Zielort ist der Campus Scheffelstraße. Los geht’s ab 9.30 Uhr. Zuschauer sind, auch zur Ankunft ab 14 Uhr willkommen. Die 90 Kilometer umfassende Tour führt bei der diesjährigen Auflage über Oberhohndorf, Wildenfels, Hartenstein und Thierfeld zum Besucherbergwerk „Zinngrube Ehrenfriedersdorf“. Zugelassen sind Fahrzeuge in einem ansprechenden Original- bzw. Restaurierungszustand bis einschließlich Baujahr 1990. Mit Meldeschluss standen jeweils zwölf Vorkriegs- und Modelle aus den 1950er Jahren in der Starterliste. Ebenso sechs Motorräder aus diesem Zeitraum. Nachmeldungen am Start sind noch möglich. (udhe) Foto: Udo Hentschel

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
15:05 Uhr
1 min.
Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet
Betroffene werden im Helios-Klinikum informiert.
Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.
Jakob Nützler
12:47 Uhr
4 min.
Oldtimerrundfahrt „Schwanen-Klassik“ in Zwickau: Liebe auf vier Rädern
Bernhard Reinhold aus Meerane unternimmt gern Spritztouren mit seinem Beifahrer Ben.
Ein Beifahrer, der den Start mit wildem Gebell begleitet, ein Trabant mit bewegter Vergangenheit und eine Kulturamtschefin, die für die Oldtimerrundfahrt den Kulturbegriff erweitert. Das sind die Gesichter der „Schwanen-Klassik“ 2025.
Udo Hentschel
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
16.09.2025
1 min.
Das Kino im Alten Gasomter Zwickau lädt zu einer Komödie ein
Eine Kino-Sensation aus Frankreich kommt auf die Leinwand. Die Kritik schwärmt von einem gelungenen Film.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel