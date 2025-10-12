Zwickau: Sonderausstellung befasst sich mit dem Bauernkrieg

Zwickau
„1525. Bauern im Krieg“ heißt die aktuelle Sonderausstellung in den Priesterhäusern in Zwickau, die noch bis zum 26. Oktober gezeigt wird. Die Ausstellung erzählt keine einfache Heldengeschichte vom „kriegsführenden Bauern“, sondern beleuchtet differenziert den gesellschaftlichen Umbruch jener Zeit. Es waren nicht nur Bauern, sondern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.