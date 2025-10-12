Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Holger Weiß
Bild: Holger Weiß
Zwickau
Zwickau: Sonderausstellung befasst sich mit dem Bauernkrieg
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören
„1525. Bauern im Krieg“ heißt die aktuelle Sonderausstellung in den Priesterhäusern in Zwickau, die noch bis zum 26. Oktober gezeigt wird. Die Ausstellung erzählt keine einfache Heldengeschichte vom „kriegsführenden Bauern“, sondern beleuchtet differenziert den gesellschaftlichen Umbruch jener Zeit. Es waren nicht nur Bauern, sondern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Warum Gorilla-Weibchen lange nach letzter Geburt weiterleben
Weibliche Berggorillas können ganz schön alt werden - wie hier im Bwindi Impenetrable Nationalpark. (Archivbild)
Nicht viele Tierarten leben bedeutend länger als sie sich fortpflanzen können - denn das scheint aus evolutionärer Sicht unsinnig zu sein. Warum ist das bei Walen, Menschen und Gorillas anders?
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
08.10.2025
1 min.
Zwickau: Kräuterwissen für Ferienkinder
Wissen über Pflanzen auf kindgerechte Art zu vermitteln, das will eine Expertin als Ferienangebot unterbreiten.
Ludmila Thiele
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
24.09.2025
1 min.
Zwickau: Doku über Massenmord beim Todesmarsch
Nach einem Besuch in der Wismut-Kunst-Schau können Besucher am Donnerstag einen in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Dokumentarfilm schauen.
Konrad Rüdiger
Mehr Artikel