Zwickau: Sonderstadtführung zu jüdischem Leben startet

Zwickau beteiligt sich am Jahr der jüdischen Kultur: Eine neue Stadtführung zeigt ab 28. März einstige Orte jüdischen Lebens. Was auf dem Plan steht.

In Zwickau startet Ende März eine neue Sonderstadtführung zum jüdischen Leben in der Stadt. Laut Kultur-, Tourismus- und Messebetriebe Zwickau dauert die erste öffentliche Tour am 28. März ab 14 Uhr rund 100 Minuten. Treffpunkt dafür ist die Tourist- Information an der Hauptstraße. Dabei werden einstige Orte jüdischen Lebens besucht. Mit... In Zwickau startet Ende März eine neue Sonderstadtführung zum jüdischen Leben in der Stadt. Laut Kultur-, Tourismus- und Messebetriebe Zwickau dauert die erste öffentliche Tour am 28. März ab 14 Uhr rund 100 Minuten. Treffpunkt dafür ist die Tourist- Information an der Hauptstraße. Dabei werden einstige Orte jüdischen Lebens besucht. Mit...