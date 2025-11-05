Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau stimmt sich auf die Weihnachtszeit ein: Termine, Märkte und Höhepunkte zum Vormerken

Die Organisatoren: Eric Seifert (Krauß Event), OB Constance Arndt, Florian Freitag (Polar 1), Bianca Dommes (Kulturamt), Matthias Rose (Kultour Z.), Anne Kuhl (Stadtmanagerin).
Die Organisatoren: Eric Seifert (Krauß Event), OB Constance Arndt, Florian Freitag (Polar 1), Bianca Dommes (Kulturamt), Matthias Rose (Kultour Z.), Anne Kuhl (Stadtmanagerin). Bild: Ralf Wendland
Die Organisatoren: Eric Seifert (Krauß Event), OB Constance Arndt, Florian Freitag (Polar 1), Bianca Dommes (Kulturamt), Matthias Rose (Kultour Z.), Anne Kuhl (Stadtmanagerin).
Die Organisatoren: Eric Seifert (Krauß Event), OB Constance Arndt, Florian Freitag (Polar 1), Bianca Dommes (Kulturamt), Matthias Rose (Kultour Z.), Anne Kuhl (Stadtmanagerin). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau stimmt sich auf die Weihnachtszeit ein: Termine, Märkte und Höhepunkte zum Vormerken
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einwohner und Gäste der Stadt dürfen sich in der Adventszeit auf neue Attraktionen freuen: Erstmals ist die Posthalterei mit dabei, und auch auf dem sanierten Marienplatz gibt es Budenzauber.

Der Weihnachtsbaum steht seit Dienstagnachmittag. Drei Wochen vor Eröffnung des Zwickauer Weihnachtsmarktes nimmt das Festareal langsam Gestalt an. „Weihnachten ist einfach ein Höhepunkt im Jahr – für jede Familie, für uns als Stadt, für Handel, Gastronomie und Tourismus“, betont Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ), die aus ihrem...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
23.10.2025
4 min.
Sicher durch die Adventszeit: So will Zwickau seinen Weihnachtsmarkt vor möglichen Zufahrtsattacken schützen
Die mobilen Zufahrtssperren kamen bisher nur beim Zwickauer Stadtfest zum Einsatz.
Innenstadt-Besucher sollen sich beim Adventsbummel sicher fühlen. Zwickau plant deshalb mobile Sperren und Rettungswege, die Schutz bieten, ohne den festlichen Trubel spürbar einzuschränken.
Thomas Croy
04.11.2025
4 min.
21 Meter hoch und vier Tonnen schwer: Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt aufgestellt
Forstwirt als Entbindungshelfer im Einsatz: Ernst-Moritz Jacob löst die Schnüre, mit denen der Zwickauer Weihnachtsbaum umwickelt war.
Wie bringt man so einen Baumriesen mitten ins Stadtzentrum? Zahlreiche Schaulustige beobachten gebannt den präzisen Einsatz von Kran und Motorsäge.
Thomas Croy
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
