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Vasilis Karakesisian vom Griechischen Restaurant „Korfu“ (l.) freut sich über das Bierfass, das Torsten Müller, Gebietsverkaufsleiter bei der Sternquell-Brauerei (Mitte), und SVZ-Betriebsleiter Steffen Schranil mit der Bahn vorbeigebracht haben.
Vasilis Karakesisian vom Griechischen Restaurant „Korfu“ (l.) freut sich über das Bierfass, das Torsten Müller, Gebietsverkaufsleiter bei der Sternquell-Brauerei (Mitte), und SVZ-Betriebsleiter Steffen Schranil mit der Bahn vorbeigebracht haben. Foto: Ralf Wendland
Steffen Schranil schätzt das gemütliche Ambiente im Griechischen Restaurant „Korfu“.
Steffen Schranil schätzt das gemütliche Ambiente im Griechischen Restaurant „Korfu“. Foto: Ralf Wendland
Das 30-Liter-Sternquell-Fest-Fass kam mit der Straßenbahn.
Das 30-Liter-Sternquell-Fest-Fass kam mit der Straßenbahn. Foto: Ralf Wendland
Vasilis Karakesisian vom Griechischen Restaurant „Korfu“ (l.) freut sich über das Bierfass, das Torsten Müller, Gebietsverkaufsleiter bei der Sternquell-Brauerei (Mitte), und SVZ-Betriebsleiter Steffen Schranil mit der Bahn vorbeigebracht haben.
Vasilis Karakesisian vom Griechischen Restaurant „Korfu“ (l.) freut sich über das Bierfass, das Torsten Müller, Gebietsverkaufsleiter bei der Sternquell-Brauerei (Mitte), und SVZ-Betriebsleiter Steffen Schranil mit der Bahn vorbeigebracht haben. Foto: Ralf Wendland
Steffen Schranil schätzt das gemütliche Ambiente im Griechischen Restaurant „Korfu“.
Steffen Schranil schätzt das gemütliche Ambiente im Griechischen Restaurant „Korfu“. Foto: Ralf Wendland
Das 30-Liter-Sternquell-Fest-Fass kam mit der Straßenbahn.
Das 30-Liter-Sternquell-Fest-Fass kam mit der Straßenbahn. Foto: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau: Straßenbahn transportiert auf Sonderfahrt ein Bierfass
Von Ralf Wendland
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Eine aktuelle Straßenbahn-Sonderfahrt durch Zwickau endete Freitagabend direkt vor der Haustür eines „Geburtstagskindes“ – das Griechische Restaurant „Korfu“ besteht vier Jahre.

Wenn ein dekoratives 30-Liter-Sternquell-Festfass sich auf eine Reise mit der Straßenbahn durch das Stadtgebiet von Zwickau begibt, muss das einen guten Grund haben – und den gab es Freitagabend auch. Ziel war das Griechische Restaurant „Korfu“, in dem an diesem Tag das vierjährige Bestehen mit einem griechischen Abend gefeiert hat.
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