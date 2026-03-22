Zwickau: Straßenbahn transportiert auf Sonderfahrt ein Bierfass

Zwickau
Eine aktuelle Straßenbahn-Sonderfahrt durch Zwickau endete Freitagabend direkt vor der Haustür eines „Geburtstagskindes“ – das Griechische Restaurant „Korfu“ besteht vier Jahre.
Wenn ein dekoratives 30-Liter-Sternquell-Festfass sich auf eine Reise mit der Straßenbahn durch das Stadtgebiet von Zwickau begibt, muss das einen guten Grund haben – und den gab es Freitagabend auch. Ziel war das Griechische Restaurant „Korfu“, in dem an diesem Tag das vierjährige Bestehen mit einem griechischen Abend gefeiert hat.
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