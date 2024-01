Zwickau: Südflügel und Dachgeschoss der Kita „Kinderinsel“ sollen saniert werden

Die Einrichtung ist in die Jahre gekommen. Daher soll sie jetzt modernisiert werden. Dazu müssen zunächst Planungen vergeben werden.

Die Stadt Zwickau setzt die Sanierung von Kindertagesstätten fort. Als Nächstes stehen Arbeiten an der Kita „Kinderinsel“ in der Hegelstraße an. Der Bauausschuss soll sich auf seiner Sitzung am 8. Januar mit der Vergabe von vier Planungsaufträgen für die Sanierung des Südflügels und des Dachgeschosses beschäftigen. Unter anderem geht...