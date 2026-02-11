Zwickau: Täter flüchtet mit Kind nach Angriff auf Autofahrer

Auf der Bahnhofstraße in Zwickau ereignete sich ein Angriff auf einen Autofahrer. Ein Unbekannter schlug zu. Passanten griffen ein.

Ein 40-Jähriger ist am Dienstag, 10. Februar, in Zwickau von einem anderen Mann angegriffen worden, berichtet die Polizei. Der Angriff geschah gegen 16.50 Uhr auf der Bahnhofstraße. Der Vorfall spielte sich zwischen Stiftstraße und Lutherstraße ab. Der 40-Jährige saß in einem geparkten Auto. Ein Unbekannter näherte sich dem Auto und...