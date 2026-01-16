Zwickau: Tanzmusicals bringen Stimmung in den Saal

Die Zuschauer können sich unter anderem auf Szenen aus „Grease“, „Saturday Night Fever“ und „Sister Act“ freuen.

Zur „Magic Night of Dance Musicals“ wird am Sonntag, 18. Januar, in die „Neue Welt“ nach Zwickau eingeladen. Tanzmusicals leben von der Verbindung aus Choreografie, Theater, Artistik, Gesang und Musik. Im Mittelpunkt steht dabei der Tanz als kraftvolles Ausdrucksmittel. Bild- und Klangwelten greifen ineinander und verstärken das...