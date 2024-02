Zwickau: Teilstück des Poetenweges soll nach mehrjähriger Verzögerung grundlegend ausgebaut werden

Der Beschluss, die Straße zu bauen, fiel bereits im Jahr 2018. Doch damals fehlten die Fördermittel. Jetzt sind diese mit geringerem Satz vorhanden.

Der Poetenweg in Zwickau soll nach mehrjähriger Verzögerung zwischen Bosestraße und Moritzstraße ausgebaut werden. In der Sitzung am 4. März wird der Bauausschuss über die Vergabe der Bauleistungen entscheiden. Das Tiefbauamt bestätigt, dass dieser Straßenabschnitt in einem schlechten Zustand ist. Bereits im Jahr 2018 wurde der Beschluss...