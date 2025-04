Zwickau: Theaterstück wird nur noch einmal aufgeführt: am Ostermontag

In „EUdaimonia“ wird die deutsche Bürokratie thematisiert. Speziell geht es um Erfahrungen mit der Ausländerbehörde.

Tamó Gvenetadze, geboren 1993 in Georgien, kam mit 18 Jahren nach Deutschland und studierte bis 2018 Theaterwissenschaft in München. Die 31-Jährige, die bereits in ihrer Heimatstadt Kutaissi eine deutsche Schule besucht hat, spricht eigentlich perfekt Deutsch. „Aber nicht, wenn ich aufgeregt bin. Bei den Terminen in der Ausländerbehörde...