Zwickau: „Therapie für Wikinger“ wird im Kino „Casablanca“ gezeigt

Versprochen wird eine „abgründige Krimi-Komödie über konfuse Identitäten und zwei Brüder, die sich lieben“.

Ein Komödie aus Dänemark steht am Dienstag, 10. Februar, auf dem Spielplan des Zwickauer Kinos „Casablanca“ im Alten Gasometer. Gezeigt wird der Film „Therapie für Wikinger“ (FSK 16) mit Mads Mikkelsen (Foto) in der Hauptrolle. Darum geht es: Nach 15 Jahren Haft kehrt Anker zurück. Sein Bruder Manfred, der die Beute vergrub, leidet an...