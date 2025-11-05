Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Martinsfest am 11.11. gehört auch ein Lampionumzug. Bild: Martin Schutt/dpa
Zum Martinsfest am 11.11. gehört auch ein Lampionumzug. Bild: Martin Schutt/dpa
Zwickau
Zwickau: Traditioneller Martinsumzug am 11.11.
Redakteur
Von Jens Arnold
Die Kirchgemeinden Zwickaus laden an diesem Tag zum Martinsspiel und Laternenumzug ein.

Am 11.11. ist Martinstag. Die Kirchgemeinden Zwickaus laden an diesem Tag traditionell zum Martinsspiel und Laternenumzug ein. Im Dom St. Marien beginnt das Martinsfest um 16.30 Uhr mit Martinsliedern, Spielstück und Martinshörnchen. Ein Laternenumzug mit St. Martin hoch zu Ross schließt sich daran an. Den Abschluss bildet das gemeinsame Singen...
