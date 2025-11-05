Zwickau: Traditioneller Martinsumzug am 11.11.

Die Kirchgemeinden Zwickaus laden an diesem Tag zum Martinsspiel und Laternenumzug ein.

Am 11.11. ist Martinstag. Die Kirchgemeinden Zwickaus laden an diesem Tag traditionell zum Martinsspiel und Laternenumzug ein. Im Dom St. Marien beginnt das Martinsfest um 16.30 Uhr mit Martinsliedern, Spielstück und Martinshörnchen. Ein Laternenumzug mit St. Martin hoch zu Ross schließt sich daran an. Den Abschluss bildet das gemeinsame Singen...