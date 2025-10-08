Zwickau: Treff für Zugezogene und Netzwerker

Zwickau
Ein offenes Treffen will Menschen, die neu in die Stadt gekommen sind, ein Angebot zum Netzwerken unterbreiten.
Der Nico-Treffe in Zwickaus Nicolai-Straße 21 lädt für Donnerstag, 9. Oktober, ab 17 Uhr zum Stammtisch für Zugezogene ein. „Neu in Zwickau? Dann dürfte der neue Stammtisch für Zugezogene das Richtige für Sie sein“, sagt Rahel Woogk vom Verein „Lichthaus Zwickau“. Das offene Treffen richtet sich an alle Menschen, die neu in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.