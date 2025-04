Zwickau: Tuningszene trifft sich auf dem Hochschulcampus

Am 26. April findet zum zweiten Mal das „Campus Schleifen“ statt. Was zu erwarten und was verboten ist.

Die Tuningszene trifft sich Ende April auf dem Campus Scheffelstraße in Zwickau. Das sagt Sascha Vogelsang von der Pressestelle der Westsächsischen Hochschule (WHZ). Am Samstag, 26. April, findet dort das sogenannte zweite „Campus Schleifen“ statt. Die Tuningszene trifft sich Ende April auf dem Campus Scheffelstraße in Zwickau. Das sagt Sascha Vogelsang von der Pressestelle der Westsächsischen Hochschule (WHZ). Am Samstag, 26. April, findet dort das sogenannte zweite „Campus Schleifen“ statt.