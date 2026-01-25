Zwickau: Unbekannte machen fette Beute in einem Wohnhaus

Der Wert des Diebesgutes liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zwickau. Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Crimmitschauer Straße/Steubenstraße im Zwickauer Stadtteil Weißenborn verschafft. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und stahlen diverse Wertgegenstände sowie Bargeld, sagt Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 17.30 und 22.15 Uhr.

„Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im mittleren fünfstelligen Bereich“, so Schmidt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Straftat aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Zwickau unter der Rufnummer 0375 428 4480 zu melden. (rdl)