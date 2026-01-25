MENÜ
Unbekannte sind am Samstagabend in ein Haus in Zwickau-Weißenborn eingestiegen. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Unbekannte sind am Samstagabend in ein Haus in Zwickau-Weißenborn eingestiegen. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Zwickau
Zwickau: Unbekannte machen fette Beute in einem Wohnhaus
Redakteur
Von Annegret Riedel
Der Wert des Diebesgutes liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zwickau.

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Crimmitschauer Straße/Steubenstraße im Zwickauer Stadtteil Weißenborn verschafft. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und stahlen diverse Wertgegenstände sowie Bargeld, sagt Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 17.30 und 22.15 Uhr.

„Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im mittleren fünfstelligen Bereich“, so Schmidt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Straftat aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Zwickau unter der Rufnummer 0375 428 4480 zu melden. (rdl)

