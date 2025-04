Zwickau: Unbekannte randalieren auf Gelände von Entsorgungsfirma

Baustellenschilder wurden herumgeworfen und Straßenlaternen beschädigt. Was bisher bekannt ist.

Zwickau.

Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens an der Flurstraße in Zwickau haben in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte randaliert. Laut Polizei ist bekannt, dass es drei Täter waren, die gegen Mitternacht auf das Gelände gelangt waren. Dort kippten sie mehrere Bauzäune um und warfen mit Ästen und Baustellenschildern herum. Später beschädigten diese Personen drei Straßenlaternen. Zeugen hätten die Tätergruppierung wie folgt beschrieben: Eine der drei Personen war hell gekleidet, die beiden anderen jeweils dunkel. Gesucht werden nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen. (mib)