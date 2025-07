Zwickau: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Diesmal hat es in Eckersbach geknallt. Der Schaden beträgt laut Polizei 5000 Euro.

Die Serie von Automaten-Sprengungen in Westsachsen geht weiter: Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht zum Freitag ein Zigarettenautomat in Zwickau gesprengt worden, „von unbekannten Tätern und auf bisher unbekannte Weise“. Der Automat befand sich an der Ecke Salutstraße/Karl-Marx-Straße im Stadtteil Eckersbach an einer Hauswand. Der...