Zwickau: Unbekannte stehlen Feuerwerkskörper aus Kaufland

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu diesem Diebstahl.

Zwickau.

Silvesterfeuerwerk im Wert von circa 1000 Euro ist aus einem Geschäft in Zwickau gestohlen worden. Zwei unbekannte Personen waren am frühen Montagnachmittag ins Kaufland an der Äußeren Dresdner Straße in Zwickau gegangen. Dort luden sie die Feuerwerkskörper in den Einkaufswagen, verließen damit fluchtartig den Markt und fuhren schließlich in einem bereitstehenden Pkw davon, heißt es von der Polizei. Zeugen gaben an, dass es sich um eine Frau und einen Mann handelte, die in einen Audi mit polnischem Kennzeichen gestiegen waren und in Richtung Innenstadt davonfuhren. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Hinweise unter Telefon 0375 428102. (jarn)