Zwickau und die Flucht 1945: Zeitzeugen berichten im Stadtarchiv

Zwickau
Am Tag der Archive gibt das Stadtarchiv Zwickau Einblicke in Schicksale von Flüchtlingen der Jahre 1945/46. Interviews bringen persönliche Geschichten ans Licht. Welche Erinnerungen werden geteilt?
Das Zwickauer Stadtarchiv beteiligt sich am 7. März mit dem Vortrag zu „Alte Heimat – Neue Heimat. Zwickauer Zeitzeugenbefragungen zu Flucht und Vertreibung 1945/1946“ an dem Tag der Archive. Laut zeitgenössischen Quellen wurden um das Ende des Zweiten Weltkrieges bis zu 22.000 Neubürger in Zwickau registriert. Viele von ihnen kamen aus...
