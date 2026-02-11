MENÜ
Das Stadtarchiv Zwickau beteiligt sich am 13. Tag der Archive.
Das Stadtarchiv Zwickau beteiligt sich am 13. Tag der Archive.
Zwickau
Zwickau und die Flucht 1945: Zeitzeugen berichten im Stadtarchiv
Von Lutz Kirchner
Am Tag der Archive gibt das Stadtarchiv Zwickau Einblicke in Schicksale von Flüchtlingen der Jahre 1945/46. Interviews bringen persönliche Geschichten ans Licht. Welche Erinnerungen werden geteilt?

Das Zwickauer Stadtarchiv beteiligt sich am 7. März mit dem Vortrag zu „Alte Heimat – Neue Heimat. Zwickauer Zeitzeugenbefragungen zu Flucht und Vertreibung 1945/1946“ an dem Tag der Archive. Laut zeitgenössischen Quellen wurden um das Ende des Zweiten Weltkrieges bis zu 22.000 Neubürger in Zwickau registriert. Viele von ihnen kamen aus...
