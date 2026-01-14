Zwickau und Partnerstädte präsentieren sich auf Reisemesse in der Sparkassen-Arena

Zwickau
Heinz Leitner, Wirt der Zwickauer Hütte in Südtirol, wirbt zudem für Wanderziele. Was noch geboten wird.
Die Stadt Zwickau präsentiert sich gemeinsam mit Partnern auf der Reisemesse ab Freitag, 16. Januar, bis Sonntag, 18. Januar, täglich 10 bis 17 Uhr, in der Zwickauer Sparkassen-Arena. Dortmund und Jablonec nad Nisou, Partnerstädte von Zwickau, sind vertreten. Ihr Stand ist Ziel für alle, die sich für Reisen in die Städte interessieren....
