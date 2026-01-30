Zwickau: Unfall an Kreuzung, Autos abgeschleppt

Zwickau
Ein Unfall in Zwickau endete mit zwei beschädigten Autos, aber ohne Verletzte. Die Polizei untersucht noch die Abläufe.
Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 29. Januar, in Zwickau sind zwei Fahrzeuge so schwer beschädigt worden, dass ein Abschleppdienst nötig war. Die Polizei berichtete darüber. Der Unfall ist gegen 22.50 Uhr an der Kreuzung Reinsdorfer Straße/Äußere Dresdner Straße passiert. Der Unfallhergang werde noch untersucht. Eine 24-jährige Frau...
