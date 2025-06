Zwickau: Unfallflucht kann aufgeklärt werden

Die Polizei hat die entscheidenden Hinweise von der Geschädigten selbst bekommen.

Zwickau.

In Zwickau konnte eine Unfallflucht aufgeklärt werden. Die Geschädigte hatte selbst die Hinweise zur Ermittlung eines Tatverdächtigen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Das war passiert: Eine 26-Jährige hatte nach einer Fahrt am Mittwochnachmittag Schäden an ihrem Pkw festgestellt. Als sie noch einmal zum Unfallort zurückkehrte, fiel ihr ein Seat auf, der Unfallspuren aufwies, die zu denen ihres Fahrzeugs passen könnten. Sie informierte die Polizei. Die Beamten ermittelten einen 65-Jährigen, der vermutlich mit seinem Pkw gegen den geparkten Peugeot gestoßen war. Der Mann muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (jarn)