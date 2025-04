Zwickau: Unfallflüchtiger wird nach Zeugenhinweis gestellt

An einem geparkten Auto entsteht Schaden von circa 4000 Euro.

Zwickau.

Nach einem Zeugenhinweis konnte ein Unfallflüchtiger ermittelt werden. Darüber hat die Polizei informiert. Was war passiert?: Mit seinem Ford wollte ein zunächst unbekannter Mann in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand der Moritzstraße in Zwickau einparken. Dabei streifte er einen dort geparkten Skoda. Der Mann stieg zwar aus seinem Fahrzeug aus, um den Schaden zu begutachten, allerdings setzte er anschließend seine Fahrt fort, heißt es. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten anschließend einen 25-Jährigen ermitteln. Der Afghane muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (jarn)