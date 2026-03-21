Zwickau: Veranstaltung für Frauen im Berufsinformationszentrum

Infoveranstaltung für Frauen: Am 26. März geht es um Einstieg, Wiedereinstieg und Qualifizierung. Eintritt frei, keine Anmeldung nötig.

Die Agentur für Arbeit Zwickau lädt Frauen zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Stärken erkennen, Chancen nutzen“ ein. Wie die Behörde mitteilte, findet der Termin am Donnerstag, 26. März 2026, ab 13 Uhr im Berufsinformationszentrum in der Werdauer Straße 18 in Zwickau statt. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe...