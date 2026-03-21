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Infotag für Frauen: Arbeitsagentur lädt ins Berufsinformationszentrum Zwickau.
Infotag für Frauen: Arbeitsagentur lädt ins Berufsinformationszentrum Zwickau. Symbolfoto: Tim Wegner/epd
Infotag für Frauen: Arbeitsagentur lädt ins Berufsinformationszentrum Zwickau.
Infotag für Frauen: Arbeitsagentur lädt ins Berufsinformationszentrum Zwickau. Symbolfoto: Tim Wegner/epd
Zwickau
Zwickau: Veranstaltung für Frauen im Berufsinformationszentrum
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Infoveranstaltung für Frauen: Am 26. März geht es um Einstieg, Wiedereinstieg und Qualifizierung. Eintritt frei, keine Anmeldung nötig.

Die Agentur für Arbeit Zwickau lädt Frauen zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Stärken erkennen, Chancen nutzen“ ein. Wie die Behörde mitteilte, findet der Termin am Donnerstag, 26. März 2026, ab 13 Uhr im Berufsinformationszentrum in der Werdauer Straße 18 in Zwickau statt. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe...
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