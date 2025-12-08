Zwickau vergibt Max-Pechstein-Förderpreise 2025 an Eda Aslan und Theresa Rothe: Warum für Jury und Künstler diesmal alles etwas anders war als sonst

Die Auszeichnung für junge Künstler geht an eine Malerin und Bildhauerin aus Hamburg, das Stipendium an eine sächsische Künstlerin. Wegen Museumumbaus fand die Jurierung in ungewohnter Form statt.

Die in Hamburg lebende türkischstämmige Malerin und Bildhauerin Eda Aslan (32) ist Trägerin des Max-Pechstein-Förderpreises der Stadt Zwickau 2025. Darauf hat sich eine Jury aus renommierten Kunstexperten und Vertretern der Stadt Zwickau Ende vergangener Woche geeinigt. Das Förderstipendium geht an die gebürtige Dresdnerin Theresa Rothe...