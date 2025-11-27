Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fahrradfahrer können sich auch 2026 in und für Zwickau am Stadtradeln beteiligen.
Fahrradfahrer können sich auch 2026 in und für Zwickau am Stadtradeln beteiligen.
Zwickau
Zwickau: Verwaltung würdigt Ergebnis beim Stadtradeln
Von Konrad Rüdiger
Im bundesweiten Vergleich verloren die Zwickauer Radfahrer zwei Plätze, angesichts der gestiegenen Teilnehmerzahl kommt aus dem Rathaus Lob.

Zwickau.

Die Zwickauer Teilnehmer beim Stadtradeln haben aus Sicht der Stadtverwaltung gut geschlagen. Ausgewertet wurde bereits im Juni und prämiert wurde im August. Jetzt wurden die bundesweiten Ergebnisse vorgestellt, nachdem alle Kommunen die Ergebnisse beisammen hatten. Demnach verlor Zwickau bundesweit zwar zwei Plätze und fiel vom vom 475. auf den 477. Platz zurück. Dennoch konstatierte Stadtsprecherin Heike Reinke, dass es „eine super Platzierung“ sei, die erradelt wurde.

Dass die Zwickauer Mitradler aus Sicht der Verwaltung trotz des nominell schlechteren Ergebnisses auf den teils ausbaufähigen Radwegen, sonstigen Wegen und Straßen etwas besser abschnitten, liegt auch an der gestiegenen Teilnehmerzahl. 3012 Kommunen machten 2025 mit, 126 mehr als im Jahr zuvor. In Sachsen wurde wieder Platz 6 erradelt, wie im Vorjahr hinter Leipzig, Dresden, Chemnitz, dem Landkreis Nordsachsen und Pirna.

Die Stadt Zwickau plant, sich auch im nächsten Jahr wieder an der deutschlandweiten Kampagne des Klima Bündnis Service zu beteiligen. Der Zeitraum vom 11. bis 31. Mai ist in Planung. Darin liegen zwei Feiertage beziehungsweise verlängerte Wochenenden, an denen ein Ausflug mit dem Fahrrad unternommen werden könne, so Reinke. (kru)

