Zwickau: VHS-Kurse sollen Kompetenzen zu Cybersicherheit vermitteln

In der Cybersicherheitsstrategie für Sachsen spielt die Erwachsenenbildung eine zentrale Rolle. Gibt es bereits passende Kurse an der VHS Zwickau?

Zwickau.

Auch Erwachsene haben in Sachen Online-Sicherheit oft Nachholbedarf: Wie erkenne ich gefälschte Online-Shops? Was sind typische Tricks von Cyberkriminellen? Wie Landkreis-Pressesprecher Sebastian Brückner sagt, soll dahingehend die Kompetenz von Bürgern gestärkt werden. Der Sächsische Volkshochschulverband will mit niedrigschwelligen Kursen sensibilisieren, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Eine Reihe passender Angebote bietet die Volkshochschule Zwickau: Kurse rund um PC und Smartphone, sicheres Online-Banking oder Datenschutz seien gefragt. Auch zu Chancen und Risiken von Bildgeneratoren und KI gibt es Kurse. (nütz)