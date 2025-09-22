Zwickau: Videoarbeit gibt Anregung zum Nachdenken über die Welt

Die neueste Videoarbeit von Bodo Korsig wird am Samstag im „Zwischenraum“ der Kunstsammlungen Zwickau gezeigt. Es geht um die Ausgeglichenheit in einer Welt voller Unsicherheit.

Im „Zwischenraum" in der Galerie im Domhof präsentieren die Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum ab Samstag, 27. September, die neueste Videoarbeit des international renommierten Künstlers Bodo Korsig. Mit seiner unverwechselbaren Bildsprache untersucht der gebürtige Zwickauer seit Jahren existenzielle Fragen des menschlichen...