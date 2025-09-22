Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
„Gleichgewicht des Unsichtbaren“ heißt eine Videoarbeit, die ab Samstag gezeigt wird.
„Gleichgewicht des Unsichtbaren“ heißt eine Videoarbeit, die ab Samstag gezeigt wird. Bild: Bodo Korsig
Zwickau
Zwickau: Videoarbeit gibt Anregung zum Nachdenken über die Welt
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neueste Videoarbeit von Bodo Korsig wird am Samstag im „Zwischenraum“ der Kunstsammlungen Zwickau gezeigt. Es geht um die Ausgeglichenheit in einer Welt voller Unsicherheit.

Im „Zwischenraum“ in der Galerie im Domhof präsentieren die Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum ab Samstag, 27. September, die neueste Videoarbeit des international renommierten Künstlers Bodo Korsig. Mit seiner unverwechselbaren Bildsprache untersucht der gebürtige Zwickauer seit Jahren existenzielle Fragen des menschlichen...
