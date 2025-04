Zwickau: Vierter Heckenbrand in Marienthal binnen vier Tagen

Im Zwickauer Westen sind offenbar Feuerteufel am Werk: In der Nacht zu Donnerstag brannten an zwei Stellen Hecken.

Zwickau.

Erneut haben im Zwickauer Stadtteil Marienthal in der Nacht zwei Hecken gebrannt. Wie die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Christina Friedrich mitteilte, wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zu zwei nächtlichen Bränden gerufen. Auf einer Länge von etwa fünf Metern brannten demnach zwei Hecken an der Julius-Seifert-Straße und an der Marienthaler Straße auf Höhe des Fritscheplatzes. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Sachschaden: etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter Ruf 0375 428102 zu melden. In der Nacht zu Mittwoch war eine Hecke an der Windbergstraße in Flammen aufgegangen und am Montagabend waren an der Industrierandstraße Bäume und Sträucher abgebrannt. (kru)