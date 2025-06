Zwickau: Vorderrad eines Autos wird bei Unfall abgerissen

Dem 18-jährigen Fahranfänger ist nichts passiert. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Zwickau.

Bei einem Unfall in Zwickau ist bei einem Opel ein Vorderrad samt Aufhängung abgerissen worden. Darüber informiert die Polizei. So ist es dazu gekommen: In der Nacht zu Dienstag war ein 18-Jähriger mit seinem Opel auf der Werdauer Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Polenzstraße kam er von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen einen großen Stein und ein auf dem Grünstreifen angebrachtes Messgerät. Der Pkw prallte noch gegen einen Straßenbaum und kam nach einigen Metern auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahranfänger blieb unverletzt, sein 18-jähriger Mitfahrer erlitt jedoch leichte Verletzungen. Am Opel, dem Messgerät sowie dem Baum entstand ein Gesamtschaden von circa 32.000 Euro. (jarn)