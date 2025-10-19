„Zwickau war anfangs eine düstere Stadt“: Wie lebte es sich in der Region in den Neunzigern?

Zwickau
Die Lesung „Schreib dich durch die Neunziger“ hat die Novembertage 2025 eröffnet. Dafür hatten sich Teilnehmer in Schreib- und Erinnerungswerkstätten begeben. Einer von ihnen: Hassan Soilihi Mzé.
Konsum und Freiheit, Zeit der Träume und Transformation, aber auch Verlust und Scham, Arbeitslosigkeit, und Baseballschlägerjahre – Begriffe, die sich in Texten finden, die Teilnehmer der Zwickauer Schreib- und Erinnerungswerkstatt „Schreib dich durch die Neunziger“ verfasst haben. Als Geschichten über sich – und für die...
