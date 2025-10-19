Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Zwickau war anfangs eine düstere Stadt“: Wie lebte es sich in der Region in den Neunzigern?

Hassan Soilihi Mzé und die Schriftstellerin Constanze John, die die Schreiberwerkstatt über die 1990er-Jahre in Zwickau betreut hat.
Hassan Soilihi Mzé und die Schriftstellerin Constanze John, die die Schreiberwerkstatt über die 1990er-Jahre in Zwickau betreut hat. Bild: Ralf Wendland
Hassan Soilihi Mzé und die Schriftstellerin Constanze John, die die Schreiberwerkstatt über die 1990er-Jahre in Zwickau betreut hat.
Hassan Soilihi Mzé und die Schriftstellerin Constanze John, die die Schreiberwerkstatt über die 1990er-Jahre in Zwickau betreut hat. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Zwickau war anfangs eine düstere Stadt“: Wie lebte es sich in der Region in den Neunzigern?
Redakteur
Von Holger Weiß
Die Lesung „Schreib dich durch die Neunziger“ hat die Novembertage 2025 eröffnet. Dafür hatten sich Teilnehmer in Schreib- und Erinnerungswerkstätten begeben. Einer von ihnen: Hassan Soilihi Mzé.

Konsum und Freiheit, Zeit der Träume und Transformation, aber auch Verlust und Scham, Arbeitslosigkeit, und Baseballschlägerjahre – Begriffe, die sich in Texten finden, die Teilnehmer der Zwickauer Schreib- und Erinnerungswerkstatt „Schreib dich durch die Neunziger“ verfasst haben. Als Geschichten über sich – und für die...
Mehr Artikel