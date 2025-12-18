MENÜ
  • Zwickau: Wenn erzgebirgische Räuchermännchen in einer Planitzer Platte erwachen

Henry Kimmel lässt seinen ersten Räuchermann auch in diesem Jahr rauchen.
Henry Kimmel lässt seinen ersten Räuchermann auch in diesem Jahr rauchen. Bild: Ralph Köhler
Die Rächermänner von Henry Kimmel machen die Anbauwand zum Hingucker.
Die Rächermänner von Henry Kimmel machen die Anbauwand zum Hingucker. Bild: Ralph Köhler
Die restaurierte „Spinne“ der Großeltern hat jetzt elektrische Kerzen.
Die restaurierte „Spinne“ der Großeltern hat jetzt elektrische Kerzen. Bild: Ralph Köhler/propicture
Zwickau
Zwickau: Wenn erzgebirgische Räuchermännchen in einer Planitzer Platte erwachen
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

350 Räuchermänner und -frauen besitzt der Zwickauer Henry Kimmel. Jede Figur erzählt ihre eigene Geschichte. Ein Besuch bei einem Sammler, der seine Schätze vor Weihnachten „aufweckt“.

Wenn Henry Kimmel vor dem ersten Advent die Pappschachteln öffnet, beginnt für seine Räuchermänner die Weihnachtszeit. Behutsam nimmt der Zwickauer die Figuren aus ihrem Papier und stellt sie auf Regale – in die Anbauwand, ans Fenster. Nach alter Tradition heißt dieses Ritual „Aufwecken“. Rund 350 Räuchermänner und -frauen besitzt der...
