Zwickau: Wenn erzgebirgische Räuchermännchen in einer Planitzer Platte erwachen

Zwickau
350 Räuchermänner und -frauen besitzt der Zwickauer Henry Kimmel. Jede Figur erzählt ihre eigene Geschichte. Ein Besuch bei einem Sammler, der seine Schätze vor Weihnachten „aufweckt“.
Wenn Henry Kimmel vor dem ersten Advent die Pappschachteln öffnet, beginnt für seine Räuchermänner die Weihnachtszeit. Behutsam nimmt der Zwickauer die Figuren aus ihrem Papier und stellt sie auf Regale – in die Anbauwand, ans Fenster. Nach alter Tradition heißt dieses Ritual „Aufwecken“. Rund 350 Räuchermänner und -frauen besitzt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.