Zwickau: Westsächsische Hochschule gibt Einblicke in den Studentenalltag

Zum Hochschulinformationstag sind unter anderem geführte Campus-Touren und Fachvorträge geplant. Auch die Außenstellen in Schneeberg und Reichenbach stellen sich Interessenten vor.

Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) lädt für Samstag, 22. März, zu einem Hochschulinformationstag ein und öffnet in der Zeit von 9 bis 14 Uhr ihre Türen für alle Studieninteressierten. Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie alle, die sich für ein Studium an der WHZ interessieren, haben an diesem Tag die Gelegenheit, die...