Zwickau: WHZ-Nachwuchsforscher nutzen gezielt spieltypische Mechanismen

Zwickau
Der Fokus des Projektes liegt insbesondere auf der Fachkräfteentwicklung, der Innovationsgestaltung sowie auf nachhaltigen Anwendungen in den Bereichen Energie und Mobilität.
Wie können Fachkräfte besser auf den technologischen Wandel vorbereitet, Innovationsprozesse beschleunigt und nachhaltiges Verhalten gefördert werden? Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich die neue Nachwuchsforschergruppe „Game Change“ (Spielwandel) an der Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ).
