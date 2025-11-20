Zwickau: Wie kann man einen Herzinfarkt vermeiden?

Das HBK lädt im Rahmen der diesjährigen Herzwochen für den 26. November zu einer Veranstaltung ins Zwickauer Rathaus ein.

Die Klinik für Innere Medizin I des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums lädt für Mittwoch, 26. November, im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung ab 15 zu Patientenvorträgen in den Bürgersaal des Zwickauer Rathauses ein. Im Fokus steht das Thema „Gesunde Gefäße – gesundes Herz. Den Herzinfarkt vermeiden“, sagt HBK-Sprecherin...