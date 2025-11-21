Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Polizist zeigt einen Alkoholtest (Atemtest), mit dem Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit hin überprüft werden können. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Polizist zeigt einen Alkoholtest (Atemtest), mit dem Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit hin überprüft werden können. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Zwickau, Wilkau-Haßlau: Mit 2,84 Promille Auto gefahren
Einem Zeugen war die auffällige Fahrweise einer Frau aufgefallen – er rief die Polizei.

Zwickau, Wilkau-H. .

Ein Autofahrer war am Donnerstagabend im Zwickauer Ortsteil Cainsdorf unterwegs, als ihm ein Ford auffiel, dessen Fahrerin in Schlängellinien fuhr. Er zögerte nicht lange und benachrichtigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten hielten die Ford-Fahrerin auf der Sandbergstraße in Wilkau-Haßlau an und führten eine Verkehrskontrolle durch, sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich. Ein Atemalkoholtest bei der 55-Jährigen hat einen Wert von 2,84 Promille ergeben. Daraufhin stellten die Polizisten den Führerschein der Frau sicher. Schließlich brachten sie die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (jarn)

