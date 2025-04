Zwickau wird zur Gospelmetropole

Das internationale Festival „Gospelholidays“ geht in seine fünfte Auflage und macht erneut in Zwickau Station – mit einem Chor aus 800 Stimmen. Das Finale findet am 6. April in der Stadthalle statt.

So richtig „erwischt“ hat es Carmen und Friedemann Wutzler bereits 2012. Damals besuchten sie die International School of Gospel Music in Dänemark. Der Veranstalter war Hans Christian Jochimsen, der mit dem, was die Wutzlers fortan nicht mehr los ließ, eine Menge zu tun hat. „Das brauchen wir hier auch“, war sich das Ehepaar sofort... So richtig „erwischt“ hat es Carmen und Friedemann Wutzler bereits 2012. Damals besuchten sie die International School of Gospel Music in Dänemark. Der Veranstalter war Hans Christian Jochimsen, der mit dem, was die Wutzlers fortan nicht mehr los ließ, eine Menge zu tun hat. „Das brauchen wir hier auch“, war sich das Ehepaar sofort...