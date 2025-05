Zwickau: Wismut-Ausstellung wird mit „Film und Gespräch“ ergänzt

In der Historischen Baumwollspinnerei wird aktuell die Ausstellung „Sonnensucher! Kunst und Bergbau der Wismut“ gezeigt.

Der Zwickauer Verein „Alter Gasometer“ lädt für Freitag, 16 Uhr, in die Historische Baumwollspinnerei zu Film und Gespräch ein. „Glück auf – mach’s gut!“ ist ein filmisches Zeugnis von Bernd Mast und Constanze John, das die Verarbeitung von Steinkohle in der Kokerei „August Bebel“ in Zwickau beleuchtet. Im Gespräch mit...