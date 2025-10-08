Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das August-Horch-Museum ist wieder eine der zur Museumsnacht geöffneten Zwickauer Einrichtungen.
Das August-Horch-Museum ist wieder eine der zur Museumsnacht geöffneten Zwickauer Einrichtungen. Bild: Bodo Schackow/dpa
Zwickau
Zwickau: Zehn Einrichtungen sind an der Museumsnacht beteiligt
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2012 fest im Veranstaltungskalender der Stadt Zwickau, steht der Termin diesmal unter dem Motto „ungeahnt sehenswert“. Alle Partner sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Zehn Kultureinrichtungen beteiligen sich in diesem Jahr an der Museumsnacht, die am 25. Oktober von 18 bis 24 Uhr über die Bühne gehen soll. Seit 2012 fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt Zwickau, steht die Nacht im Kulturhauptstadtjahr unter dem Motto „ungeahnt sehenswert“.
