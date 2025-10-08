Zwickau: Zehn Einrichtungen sind an der Museumsnacht beteiligt

Seit 2012 fest im Veranstaltungskalender der Stadt Zwickau, steht der Termin diesmal unter dem Motto „ungeahnt sehenswert“. Alle Partner sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Zehn Kultureinrichtungen beteiligen sich in diesem Jahr an der Museumsnacht, die am 25. Oktober von 18 bis 24 Uhr über die Bühne gehen soll. Seit 2012 fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt Zwickau, steht die Nacht im Kulturhauptstadtjahr unter dem Motto „ungeahnt sehenswert".