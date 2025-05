Zwickau zeigt sich von seiner besten Seite: Zwei Feste sorgen für eine volle Innenstadt

Familienfest in der Fußgängerzone, Ehrenamtsfest auf dem Hauptmarkt: Am Samstag ist einiges geboten worden. Versteigerungen, Modeschauen und Mitmach-Aktionen lockten Hunderte Besucher an.

Was haben die kultigen „Kreuzberger Nächte" mit einer Versteigerung auf der Zwickauer Magazinstraße zu tun? „Erst fang' se janz langsam an, aber dann, aber dann..." Es braucht am Samstag eine Weile, bis das Publikum merkt, dass man hier echte Schnäppchen machen kann und noch dazu für einen guten Zweck. Zahlreiche Geschäfte der...