Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neu gewählten Friedensrichter in Zwickau treten nun ihr Amt an.
Die neu gewählten Friedensrichter in Zwickau treten nun ihr Amt an. Bild: Symbolfoto: Peter Steffen/dpa
Die neu gewählten Friedensrichter in Zwickau treten nun ihr Amt an.
Die neu gewählten Friedensrichter in Zwickau treten nun ihr Amt an. Bild: Symbolfoto: Peter Steffen/dpa
Zwickau
Zwickau: Zwei Friedensrichter nehmen ihre Arbeit auf
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Zwickau sind zwei Friedensrichter gewählt worden. Beispielsweise bei Nachbarschaftsstreitigkeiten könnten sie einen außergerichtlichen Weg aufzeigen. Wie können sich Bürger an sie wenden?

Der erste Schritt bei kleineren Meinungsverschiedenheiten muss nicht sein, direkt einen Anwalt einzuschalten. Hier könnte getreu dem Motto „Schlichten statt Richten“ auch ein ehrenamtlicher Friedensrichter helfen, der vom Zwickauer Stadtrat offiziell gewählt wurde. Im Frühjahr konnten Bewerbungen eingereicht werden – durchgesetzt haben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
1 min.
Singwoche in Zwickau als Ferien-Event: Kinder können bei Bibelmusical mitmachen
In der Zwickauer Pauluskirche soll die Singwoche ihren Höhepunkt erleben.
In der zweiten Herbstferienwoche noch nichts vor? Für musikinteressierte Kinder und Jugendliche könnte eine Musical-Singwoche in Zwickau passend sein.
Jakob Nützler
17.10.2025
1 min.
USA-Reise: Das erlebten Schüler und Lehrkräfte des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums
Reisende des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums zu Gast in der University of Texas.
19 Schülerinnen und Schüler sowie 7 Lehrkräfte des Robert-Schumann-Konservatoriums sind von einem Austausch mit den USA zurück. Ihr Fazit?
Jakob Nützler
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
Mehr Artikel