Zwickau: Zwei Friedensrichter nehmen ihre Arbeit auf

Zwickau
Für Zwickau sind zwei Friedensrichter gewählt worden. Beispielsweise bei Nachbarschaftsstreitigkeiten könnten sie einen außergerichtlichen Weg aufzeigen. Wie können sich Bürger an sie wenden?
Der erste Schritt bei kleineren Meinungsverschiedenheiten muss nicht sein, direkt einen Anwalt einzuschalten. Hier könnte getreu dem Motto „Schlichten statt Richten“ auch ein ehrenamtlicher Friedensrichter helfen, der vom Zwickauer Stadtrat offiziell gewählt wurde. Im Frühjahr konnten Bewerbungen eingereicht werden – durchgesetzt haben...
