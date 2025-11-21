Zwickau: Zwei Jugendlichen müssen sich wegen räuberischer Erpressung verantworten

Sie sollen einen 20-Jährigen bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Zwickau.

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, Bargeld von einem Mann erpresst zu haben, sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich am Freitag und bezieht sich auf einen Vorfall vom frühen Donnerstagnachmittag. Da war es gegen 13.30 am Zwickauer Hauptbahnhof zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Zwei Jugendliche hatten einen 20-Jährigen bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem der Geschädigte das Geld herausgegeben hatte, verließen alle Beteiligten den Tatort, und der 20-Jährige verständigte die Polizei. Die Beamten konnten zwei Jugendliche (14 und 16 Jahre) als Tatverdächtige ermitteln. Sie müssen sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten. (jarn)