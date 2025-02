Zwickau: Zwei Kunstwerke aus den Kunstsammlungen gehen nach New York

Museologin Tina Aischmann bringt die beiden Werke in die US-amerikanische Metropole. Los geht die Reise am Mittwoch.

Zwei Kunstobjekte aus den Beständen der Zwickauer Kunstsammlungen Max-Pechstein-Museum begleitet die Museologin Tina Aischmann nach New York, wo sie in der Ausstellung „New Objectivity“ (Neue Sachlichkeit) der Neue Galerie – Museum for German and Austrian Art gezeigt werden sollen. Es handelt sich um das Ölgemälde „Lesender Knabe“...