Die Polizei hat zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.
Bild: Soeren Stache/dpa
Zwickau
Zwickau: Zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen
Redakteur
Von Jens Arnold
Die beiden Tatverdächtigen haben diverse Waren in einem Rucksack und einer Bauchtasche versteckt.

Zwickau.

Zwei Ladendiebe sind in Zwickau vorläufig festgenommen worden. Das sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion. Das war passiert: Am Donnerstagnachmittag hatte das Personal eines Einkaufmarktes an der Äußeren Schneeberger Straße zwei Ladendiebe gemeldet. Ein 46-Jähriger und ein 33-Jähriger hatten aus den Auslagen diverse Waren im Wert von insgesamt 240 Euro entnommen. Dabei verwendeten sie ein Cuttermesser, um Verpackungen aufzutrennen. Anschließend versteckten die Männer die Waren in einem Rucksack und einer Bauchtasche. An der Kasse bezahlten die Tatverdächtigen lediglich Getränke und wollten anschließend den Markt verlassen. Wegen Fluchtgefahr wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. (jarn)

