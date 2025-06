Zwickau: Zwei Männer werden mit einer Machete angegriffen

Die Polizei hat zwei Tatverdächtigte ermitteln können. Es gibt aber noch einen dritten Täter.

Zwickau.

Ein 19-Jähriger ist am Mittwochabend im Bereich des Alten Steinwegs in Zwickau von fünf oder sechs Personen angegriffen worden. Drei zunächst Unbekannte schlugen auf ihn ein – der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Wenig später wollte er die Angreifer im Beisein eines 26-Jährigen bei der Paradiesbrücke zur Rede zu stellen. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung bewaffneten sich die drei Männer, die bereits beim Übergriff am Alten Steinweg beteiligt waren, mit Teleskopschlagstöcken und einer Machete und gingen auf die beiden los – sie konnten unverletzt flüchten. Zwei Tatverdächtige, ein 17-jähriger und ein 24-jähriger Deutscher, konnten ermittelt werden. Gegen sie und den dritten Täter wurden Ermittlungen aufgenommen. Zeugentelefon: 0375 428102. (jarn)