Zwickau: Zwei Rüttelplatten von Baustelle gestohlen

Die Polizei geht davon aus, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug eingesetzt worden ist.

Zwickau.

In Zwickau sind von einer Baustelle zwei schwarz-gelbe Rüttelplatten entwendet worden. Darüber hat die Polizei informiert. Passiert ist das zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag. Die Maschinen waren auf einer Baustelle an der Oskar-Arnold-Straße im Stadtteil Schedwitz abgestellt und hatten einen Gesamtwert von rund 14.500 Euro. Aufgrund des Gewichts der Rüttelplatten sei davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelte, die mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren. Die Polizei hofft, dass es Zeugen gibt, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Sie sollen ihre Beobachtungen bitte dem Polizeirevier Zwickau unter Telefon 0375 428102 mitteilen. (jarn)