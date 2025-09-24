Zwickauer Ämter bereiten Umzug ins Schocken vor

Mitarbeiter aus zwei städtischen Ämtern packen derzeit ihre Kartons für den Umzug ins ehemalige Kaufhaus an der Hauptstraße.

Zwickau. 46 Mitarbeiter des Amtes für Familie, Schule und Soziales sowie des Amtes für Umwelt und Stadtplanung beziehen in der ersten Herbstferienwoche vom 6. bis zum 10. Oktober ihre neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Kaufhaus Schocken. Das teilte Stadtsprecher Mathias Merz mit. Neuer Dienstsitz wird das Gebäude Hauptstraße 7/9 sein.

Die Besucher erreichen die Ämter künftig über den Besucherzugang vom Mariengässchen aus. Das Amt für Umwelt und Stadtplanung ist in der 4. Etage untergebracht. Das Amt für Familie, Schule und Soziales sowie das Sachgebiet Umwelt und Klimaschutz des Amtes für Stadtplanung und Umwelt sind in der 5. Etage zu finden.

Dringende Anliegen können per E-Mail übermittelt werden

Der Umzug der beiden Stadtämter kann laut Merz nicht bei laufenden Dienstbetrieb erfolgen. Deswegen sind in der Zeit von Donnerstag, 2. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober, beide Ämter nicht oder nur eingeschränkt erreichbar und es kommt zu Beeinträchtigungen. Für dringende Anliegen sollten E-Mails genutzt werden: [email protected] sowie [email protected].

600 Kartons sind in den bisherigen Dienstgebäuden angeliefert worden und werden gepackt. Etwa 500 laufende Aktenmeter werden transportiert. Zudem muss die gesamte EDV-Technik vom alten Dienstsitz in die neuen Gebäude transportiert werden - und wieder angeschlossen werden. (kru)