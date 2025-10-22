Zwickauer Amt für Wirtschaftsförderung zieht um

Ab 3. November befindet sich das Amt für Wirtschaftsförderung im Zwickauer Rathaus am Hauptmarkt.

Das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Zwickau verlegt seinen Sitz vom bisherigen Standort in der Katharinenstraße 11 ins Rathaus auf dem Hauptmarkt. Der Umzug ist in der kommenden Woche, im Zeitraum vom 27. bis 30. Oktober, geplant. Das sagt Dirk Häuser von der Rathauspressestelle. Am Mittwoch, 29. Oktober, soll die technische...