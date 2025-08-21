Zwickauer Azubi ist Jahrgangsbester: Warum wird man mit Mitte 30 Straßenwärter?

Zwickau
32 sächsische Straßenwärter werden in Glauchau ins Berufsleben entlassen. Einer von ihnen ist über Umwege zu seinem neuen Job gekommen.
Robert Spitzner fällt aus der Reihe. Die meisten seiner Kollegen, die am Donnerstag in Glauchau ihre Abschlusszeugnisse erhalten, sind um die 20 Jahre alt. Spitzner ist 33, hat schon die ein oder andere berufliche Sackgasse hinter sich. Freunde rieten ihm schließlich, es einmal als Straßenwärter zu probieren. Ein anstrengender Job, der viel...
