Zwickauer Bahnhofsvorplatz wird umgebaut – wann fahren wieder Straßenbahnen dorthin?

Seit gut sechs Jahren ist der Hauptbahnhof vom Straßenbahnnetz abgeklemmt. Wegen der angekündigten Erneuerung der verschlissenen Gleise keimt bei den Fahrgästen Hoffnung auf. Zu Recht?

Bringt Freitag, der 13., wirklich Unglück? Die Antwort auf diese Frage wird bei jedem Menschen unterschiedlich ausfallen. Fest steht, dass Freitag, der 13. Dezember 2019, der Stadt Zwickau kein Glück gebracht hat. An diesem Tag fuhr zum letzten Mal eine Straßenbahn planmäßig zum Hauptbahnhof. Im besten Fall, hieß es damals aus dem Rathaus,...